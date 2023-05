Wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Maus seid, die euchdurch den Alltag hinweg begleiten soll, könnt ihr freuen: Die neue Logitech M240 Silent Bluetooth Maus macht Dongles überflüssig und ist die günstigste Bluetooth Maus, die Logitech je veröffentlicht hat. Die Maus lässt sich innerhalb kürzester Zeit mit dem Rechner koppeln und schafft Platz auf dem Schreibtisch, damit ihr angenehmer, leiser und produktiver arbeiten können.

Über Bluetooth lässt sich die M240 Silent ganz einfach mit einem Laptop oder dem Tablet verbinden – ohne Dongle oder einen kabelgebundenen Anschluss. Die Verbindung ist schnell und zuverlässig und reicht bis in eine Entfernung von 10 Metern. Die kompakte und portable Maus ist in den Farben Grafit, Off-White und Rosé erhältlich. Mit einer Batterielebensdauer von 18 Monaten und einem automatischen Ruhemodus erweist sich die neue Maus auch für unterwegs als idealer Begleiter.

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass ihr mit der M240 Silent 30 Prozent schneller und 50 Prozent produktiver arbeiten können als mit einem Laptop-Trackpad. Ausserdem reduziert die Maus die Klickgeräusche um bis zu 90 Prozent, ohne dass das Klickgefühl beeinträchtigt wird. So werden Ablenkungen für die Nutzer, aber auch die Menschen um sie herum zuverlässig vermieden.

Bei der Entwicklung der M240 Silent hat sich Logitech an den Qualitätsstandards orientiert, die das Unternehmen zum führenden Hersteller von Peripheriegeräten gemacht haben. Das komfortable, beidhändige Design passt sich der natürlichen Krümmung der rechten und linken Hand an, sodass Nutzer*innen länger produktiv sein und sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Wie alle Produkte von Logitech, ist auch die M240 Silent als klimaneutral zertifiziert. Die Grafit-Variante besteht zu 48 Prozent aus recyceltem Kunststoff (PCR), die Modelle in Off-White und Rosé zu 37 Prozent.

Preis und Verfügbarkeit

Die Logitech M240 Silent Bluetooth Maus ist ab sofort unter www.Logitech.com für CHF 32.90 erhältlich.