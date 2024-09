Gameplay aus Lollipop Chainsaw: RePOP

Für eventuell noch unentschlossene Käufer von "Lollipop Chainsaw: RePOP" haben wir jetzt vielleicht die ultimative Entscheidungshilfe parat. Dragami Games hat nämlich Gameplay aus dem Spiel veröffentlicht.

Konkret werden uns hier die ersten 13 Minuten aus "Lollipop Chainsaw: RePOP" gezeigt. In diesem Zeitraum werden wir unter anderem in die Story eingeführt und sehen die ersten Kämpfe. Auf Wunsch können wir das Material übrigens in 4K-Auflösung bei simultanen 60 Bildern pro Sekunde konsumieren.

Bei "Lollipop Chainsaw: RePOP" handelt es sich um eine Neuauflage des Originalspiels von 2012, bei dem Yoshimi Yasuda wieder als Producer die Entwicklung leitet. Suda51 und James Gunn, die dem Spiel einst ihren Charakter verliehen, sind dagegen an der Entwicklung des Remakes nicht beteiligt.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. PS4 und Xbox One folgen irgendwann im November.