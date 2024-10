Lollipop Chainsaw: RePOP bekommt neue Inhalte

Während Besitzer von PS4 und Xbox One noch etwas darauf warten müssen, können sich Inhaber von PS5, Xbox Series X und dem PC bereits in die bunte Welt von "Lollipop Chainsaw: RePOP" stürzen. Jetzt wurden neue Inhalte für das Spiel bestätigt.

So sagt Yoshimi Yasuda von Dragami Games, dass aktuell frische Inhalte für "Lollipop Chainsaw: RePOP" in Planung und Entwicklung sind. Genauere Angaben dazu machte er nicht. Man wolle aber sicherstellen, dass es sich dabei um etwas handele, das jeder am Ende auch spielen wolle, so Yasuda.

Bei "Lollipop Chainsaw: RePOP" handelt es sich um eine Neuauflage des Originalspiels von 2012, bei dem Yoshimi Yasuda wieder als Producer die Entwicklung leitet. Suda51 und James Gunn, die dem Spiel einst ihren Charakter verliehen, sind dagegen an der Entwicklung des Remakes nicht beteiligt.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. PS4 und Xbox One folgen irgendwann im November.