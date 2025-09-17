Lollipop Chainsaw: RePOP kommt auch für Switch 2

Dragami Games kündigt eine Switch-2-Portierung von "Lollipop Chainsaw: RePOP" an. Der Releasemonat dafür ist auch schon bekannt.

Demnach erscheint "Lollipop Chainsaw: RePOP" irgendwann im Novem er auch für Switch 2. Verglichen mit der Version für die erste Switch können wir uns auf eine verbesserte Auflösung, Bildrate und Grafikqualität freuen. Zudem besteht eine Upgrade-Möglichkeit, wobei noch unklar ist, ob diese kostenpflichtig oder gratis sein wird.

Mit dem zugehörigen Trailer können wir uns jetzt schon von den Qualitäten der Ninendo Switch 2 Edition von "Lollipop Chainsaw: RePOP" überzeugen. Diese bietet nämlich unter anderem einige direkte Vergleiche zwischen den beiden Switch-Fassungen.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" ist seit 12. September 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. PS4 und Xbox One wurden dann am 2. Dezember 2024 bedient.