Lollipop Chainsaw: RePOP terminiert

Angekündigt ist "Lollipop Chainsaw: RePOP" ja schon eine ganze Weile. Jetzt wurde aber endlich auch ein konkreter Releasetermin dafür verkündet.

So kündigt Dragami Games an, dass "Lollipop Chainsaw: RePOP" am 25. September in digitaler Form erscheint. Als Plattformen dafür werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC genannt. Einen neuen Trailer gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns mit knallbunten Bildern auf die Neuauflage ein.

Bei "Lollipop Chainsaw: RePOP" handelt es sich um eine Neuauflage des Originalspiels von 2012, bei dem Yoshimi Yasuda wieder als Producer die Entwicklung leitet. Suda51 und James Gunn, die dem Spiel einst ihren Charakter verliehen, sind dagegen an der Entwicklung des Remakes nicht beteiligt.