Lollipop Chainsaw: RePOP mit mindestens vier Synchronstimmen für Juliet

Inzwischen mehren sich die Berichte, wonach mindestens vier Synchronstimmen von Juliet in "Lollipop Chainsaw: RePOP" geboten werden. Der Spieler kann eine von ihnen aussuchen.

Hintergrund ist folgender: In "Lollipop Chainsaw" wurde Juliet seinerzeit in der englischen Fassung von Tara Strong gesprochen. In der japanischen Version wurde sie dagegen von Eri Kitamura (auf Xbox 360) und von Yoko Hikasa (auf PS3) vertont. In der unzensierten Versionen des Spiels konnten damals sogar beide Stimmen freigeschaltet werden. In "Lollipop Chainsaw: RePOP" können wir jetzt nicht nur zwischen Tara Strong, Eri Kitamura und Yoko Hikasa wählen, sondern auch Yukari Tamuras neue japanische Stimme für Juliet anhören.

Bei "Lollipop Chainsaw: RePOP" handelt es sich um eine Neuauflage des Originalspiels von 2012, bei dem Yoshimi Yasuda wieder als Producer die Entwicklung leitet. Suda51 und James Gunn, die dem Spiel einst ihren Charakter verliehen, sind dagegen an der Entwicklung des Remakes nicht beteiligt.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.