Lollipop Chainsaw: RePOP: Japan-Termin für die Nintendo Switch 2 Edition

Dragami Games hat jetzt einen Japan-Termin für die Nintendo Switch 2 Edition von "Lollipop Chainsaw: RePOP" verkündet. So ist die Veröffentlichung dort für März geplant.

Konkret ist die Nintendo Switch 2 Edition von "Lollipop Chainsaw: RePOP" ab 26. März in Japan erhältlich. Erfahrungsgemäss sollte die Veröffentlichung in PAL-Gefilden im selben Zeitraum erfolgen.

Für Inhaber der Switch-Version von "Lollipop Chainsaw: RePOP" gibt es in diesem Zusammenhang übrigens eine gute Nachricht. Es besteht nämlich eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit.

Die Nintendo Switch 2 Version von "Lollipop Chainsaw: RePOP" bietet zahlreiche grafische Verbesserungen, welche seinerzeit in der Original-Switch-Fassung fehlten. Der Titel läuft darauf zudem stabil mit 60 Bildern pro Sekunde, sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus.

Besagte Version enthält ausserdem den exklusiven "Gun Shooting Mode". Er wird freigeschaltet, sobald entweder der "RePOP Mode" oder der "Original Mode" vollständig abgeschlossen wurde. In diesem Modus treten wir gegen mehrere Wellen herannahender Zombies an, jeweils in drei "WAVE"-Abschnitten pro Stage.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" ist seit 12. September 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. PS4 und Xbox One wurden dann am 2. Dezember 2024 bedient.