Lollipop Chainsaw: RePOP für Switch 2 verschoben

Dragami Games hat den Release der Switch-2-Umsetzung von "Lollipop Chainsaw: RePOP" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte sie noch in diesem Monat verfügbar sein.

Einen neuen Releasetermin für die Switch-2-Version von "Lollipop Chainsaw: RePOP" nennt man gleichzeitig leider nicht, aber immerhin ein vages Releasefenster. Demnach wird die Portierung jetzt irgendwann Anfang 2026 erhältlich sein.

Eine Begründung für die Verzögerung von "Lollipop Chainsaw: RePOP" für Switch 2 liefert uns Dragami Games übrigens auch. So ermöglicht die zusätzliche Entwicklungszeit die simultane Veröffentlichung einer physischen Edition sowie die Implementierung eines exklusiven "Gun Shooting Mode".

Die Switch-2-Umsetzung von "Lollipop Chainsaw: RePOP" war bereits im September mit einem Trailer angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" ist seit 12. September 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. PS4 und Xbox One wurden dann am 2. Dezember 2024 bedient.