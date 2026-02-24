Lollipop Chainsaw: RePOP für Switch 2 auf einen unbestimmten Termin verschoben

Dragami Games hat sie Switch-2-Umsetzung von "Lollipop Chainsaw: RePOP" auf einen unbestimmten Termin verschoben. Eigentlich sollte sie ab 26. März erhältlich sein.

Ein offizielles Statement von Dragami Games zu diesem Thema liegt bereits vor. Es lautet folgendermassen:

"Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition sollte ursprünglich am 26. März 2026 erscheinen. Da jedoch nicht nur für die Nintendo Switch 2-Version, sondern auch für die derzeit veröffentlichte Nintendo Switch-Version umfangreiche Updates erforderlich sind, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die wir allen Fans bereiten, die sich schon sehr auf diesen Titel gefreut haben. Wir werden den neuen Veröffentlichungstermin bekannt geben, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind."

"Lollipop Chainsaw: RePOP" ist seit 12. September 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. PS4 und Xbox One wurden dann am 2. Dezember 2024 bedient.