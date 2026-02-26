Lollipop Chainsaw: RePOP: Neuer Termin für die Switch-2-Umsetzung

Dragami Games hat jetzt einen neuen Releasetermin für die Switch-2-Version von "Lollipop Chainsaw: RePOP" verkündet. So wird diese nun im Mai veröffentlicht.

Demnach wird die Switch-2-Fassung von "Lollipop Chainsaw: RePOP" nun am 28. Mai erscheinen. In einem offiziellen Statement entschuldigt sich Dragami games gleichzeitig noch einmal für die Verzögerung und dadurch eventuell entstandene Unannehmlichkeiten.

Eigentlich sollte "Lollipop Chainsaw: RePOP" schon am 26. März auch für Switch 2 veröffentlicht werden, wurde dann aber Anfang der Woche plötzlich auf einen unbestimmten Termin verschoben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Lollipop Chainsaw: RePOP" ist seit 12. September 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. PS4 und Xbox One wurden dann am 2. Dezember 2024 bedient.