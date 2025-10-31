Megagon Industries hat "Lonely Mountains: Snow Riders" auch für PS5 in Aussicht gestellt. Aber das war nicht die einzige Überraschung.

So wurde mit "Highlands" nämlich auch ohne vorherige Ankündigung die erste kostenpflichtige Erweiterung für "Lonely Mountains: Snow Riders" veröffentlicht. Einen Trailer dazu hatte man auch parat. Dieser zeigt innerhalb von 45 Sekunden nicht nur die Schönheit einer Winterlandschaft, sondern natürlich auch Gameplay aus dem DLC.

Nähere Informationen zu der eingangs erwähnten PS5-Umsetzung von "Lonely Mountains: Snow Riders" gibt es übrigens dagegen leider noch nicht. So gibt es bisher auch keinen konkreten Releasetermin dafür.

"Lonely Mountains: Snow Riders" ist bereits seit 21. Januar für Xbox Series X und den PC erhältlich.