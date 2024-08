Lonely Mountains: Snow Riders enthüllt

Megagon Industries stellt uns heute "Lonely Mountains: Snow Riders". Wem der Name irgendwie bekannt vorkommt liegt richtig, denn hierbei handelt es sich tatsächlich um den Nachfolger von "Lonely Mountains: Downhill".

In "Lonely Mountains: Snow Riders" testen wir unsere Ski-Skills inmitten atemberaubender Landschaften. Wir meistern Tricks, entdecken Abkürzungen und schlagen unsere Bestzeiten. Wir geniessen die Abfahrten, stürzen uns in packende Online-Multiplayer-Rennen oder erobern die Berge mit unseren Freunden. Ein Trailer stellt uns das Konzept in bewegten Bildern vor.

"Lonely Mountains: Snow Riders" erscheint noch in diesem Jahr für den PC.