Lonely Mountains: Snow Riders terminiert

Entwickler Megagon Industries hat einen konkreten Releasetermin für "Lonely Mountains: Snow Riders" verkündet. Dabei wurde ein erfreulich nahes Datum in der nächsten Woche genannt.

So ist "Lonely Mountains: Snow Riders" bereits ab 21. Januar für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns noch einmal etwas mehr als eine Minute lang auf den Nachfolger von "Lonely Mountains: Downhill" ein.

In "Lonely Mountains: Snow Riders" testen wir unsere Ski-Skills inmitten atemberaubender Landschaften. Wir meistern Tricks, entdecken Abkürzungen und schlagen unsere Bestzeiten. Wir geniessen die Abfahrten, stürzen uns in packende Online-Multiplayer-Rennen oder erobern die Berge mit unseren Freunden. Ein Trailer stellt uns das Konzept in bewegten Bildern vor.

"Lonely Mountains: Snow Riders" war im August 2024 angekündigt worden.