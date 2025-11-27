Lonely Mountains: Snow Riders: Dezember-Termin für die PS5-Umsetzung

Entwickler Megagon Industries hat einen Releasetermin für die PS5-Portierung von "Lonely Mountains: Snow Riders" verkündet. Demnach wird diese im Dezember erscheinen.

Konkret ist "Lonely Mountains: Snow Riders" ab 3. Dezember auch für PS5 erhältlich. Besagte Version wird sämtliche bisher veröffentlichte Updates enthalten, darunter das Freestylers-Update, mit dem der Trick Mode und der Free Style-Modus ergänzt wurden. Der kürzlich veröffentlichte DLC Highlanders wird ebenfalls als Zusatzkauf verfügbar sein.

Besagter Highlanders-DLC war Ende Oktober zusammen mit der PS5-Versoin von "Lonely Mountains: Snow Riders" enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Lonely Mountains: Snow Riders" ist schon seit 21. Januar für Xbox Series X und den PC erhältlich.