Looking For Fael im Launch-Trailer

Der europäische Kultursende ARTE und die französischen Indie-Studios Swing Swing Submarine und La Poule Noire gaben bekannt, dass “Looking For Fael”, ein atmosphärisches 3D-Puzzle-Adventure, ab sofort erhältlich ist.

Nachdem es mit seiner fantasievollen Prämisse und seinem mutigen visuellen Stil bereits Aufmerksamkeit erregt hat, führt "Looking For Fael" Spieler in einen realitätsverzerrenden Wohnkomplex auf die Suche nach dem schwer fassbaren Fael – dessen Verschwinden sich zu etwas weitaus Seltsamerem entwickelt als erwartet.

"Looking for Fael" ist ab sofort für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.