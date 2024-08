Looking for Fael enthüllt

ARTE und das Swing Swing Submarine freuen sich, ihr neues 3D-Abenteuer- und Puzzle-Videospiel "Looking for Fael" ankündigen zu können, das 2025 über Steam für PC und Mac erhältlich sein wird.

"Looking for Fael" verspricht den Spielern ein nostalgisches, fantastisches und surrealistisches Erlebnis. Inspiriert von Puzzlespielen wie "Myst", "The Witness" und "Fez" und beeinflusst vom Fantasy-Kino der 90er Jahre bietet "Looking for Fael" ein einzigartiges Universum mit eigenen Regeln.

Ziel des Spiels ist Fael zu finden, einen Freund, der dem Spielenden eine beunruhigende Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat, in der er erklärt, dass er sich in seiner eigenen Wohnung verlaufen hat. Der Spieler begibt sich schnell in ein surreales Labyrinth aus unterschiedlichen Räumen. Der einzige Weg, sich in diesem Labyrinth zurechtzufinden, besteht darin, seine Logik zu verstehen. Das bedeutet, sich der Reihe nach zu verirren: erkunden, untersuchen, experimentieren und versuchen, die wahre Natur dieser Orte zu entdecken.

"Looking for Fael" erscheint 2025 via Steam für PC und Mac.