Looking For Fael mit Release-Datum

Der europäische Kultursende ARTE und die französischen Indie-Studios Swing Swing Submarine und La Poule Noire haben das Releasedatum für "Looking For Fael" bekanntgegeben. Bei dem surrealen Game handelt es sich um ein 3D-Rätsel-Adventure, in dem ihr dem Verschwinden von Fael auf den Grund geht – einem Künstler, dessen Wohnung sich in ein bizarres, sich ständig veränderndes Labyrinth verwandelt hat.

In "Looking For Fael" kommmt ihr nach Hause und stellT fest: Der Mitbewohner ist weg. Übrig bleibt nur eine rätselhafte Sprachnachricht, in der Fael behauptet, er sei "in der Wohnung verloren gegangen". Die Wohnung selbst scheint dabei ein Eigenleben entwickelt zu haben: Zimmer falten sich in Zimmer, Flure schlingen sich auf unmögliche Weise ineinander, und jeder Raum wirkt wie ein Echo von Faels Erinnerungen, Ängsten und Fantasie.

"Looking For Fael" erscheint offiziell am 16. Juli für Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X und PS5.