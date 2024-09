Looney Tunes: Wacky World of Sports hat ein Erscheinungsdatum

GameMill Entertainment und Bamtang Games haben einen konkreten Erscheinungstermin für "Looney Tunes: Wacky World of Sports" verkündet. Dieser liegt erfreulicherweise sogar noch in diesem Monat.

Konkret ist "Looney Tunes: Wacky World of Sports" ab 27. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC verfügbar. Ein durchaus witziges Basketball Featurette begleitet die Terminierung.

Bei "Looney Tunes: Wacky World of Sports" handelt es sich um ein Sport-Arcade-Spiel, in dem wir in vier klassischen Sportarten wie Basketball, Fussball, Golf und Tennis gegeneinander antreten. Dabei können bis zu vier Teilnehmer im lokalen Koop-Modus spielen und ihre Lieblingscharaktere aus der Looney Tunes-Welt steuern, darunter unter anderem Bugs Bunny, Daffy Duck und Taz.