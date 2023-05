Japanischer Trailer zu Loop8: Summer of Gods

Knapp einen Monat vor dessen Release hat Publisher Marvelous einen neuen japanischen Trailer zu "Loop8: Summer of Gods" veröffentlicht. Diesen solltet ihr nicht verpassen.

Der neue Trailer zu "Loop8: Summer of Gods" trägt den Titel "A Guide to Life in Ashihara" und hat einen Umfang von etwas mehr als sechs Minuten. Wie der Name bereits andeutet, widmet er sich dem täglichen Leben in dem Rollenspiel.

"Loop8 Summer of Gods" ist ein Rollenspiel, in dem der Protagonist Nini und seine Klassenkameraden versuchen, die Kegai zu besiegen. Dies sind dämonische Wesen, welche die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht haben. Aufgewachsen auf einer fehlerhaften Raumstation namens "Hope", kehrt Nini zur Erde zurück, um seinen Sommer in Ashihara zu verbringen, einem der letzten verbliebenen Heiligtümer der Menschheit.

"Loop8 Summer of Gods" erscheint am 6. Juni für PS4, Xbox One, Switch und PC.