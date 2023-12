Es könnte sein, dass "Loot River" auch für PS4 erscheinen wird. Zumindest ist jetzt diesbezüglich ein vielversprechendes Anzeichen gesichtet worden.

So wurde im Backend des PlayStation Network eine Listung für eine PS4-Fassung von "Loot River" erspäht. Entwickler Straka Studio hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber per se klingt das alles doch schonmal ziemlich gut.

Bei "Loot River" handelt es sich um ein actiongeladenes Dungeon-Roguelike mit Rollenspielcharakter. In Echtzeit kämpfen wir in prozedural generierten Labyrinthen auf verschiebbaren Blöcken um unser Leben. Taucht ein in eine Dark Fantasy Welt und stellt euch heftigen Herausforderungen.

"Loot River" ist bereits für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.