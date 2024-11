Lords of the Fallen bekommt PS5 Pro Update

Entwickler Hexworks hat mittlerweile bestätigt, dass auch "Lords of the Fallen" ein PlayStation 5 Pro Update spendiert bekommt. Dieses bringt einige Verbesserungen mit sich.

Zunächst einmal verspricht Hexworks, dass das PS5 Pro Update für "Lords of the Fallen" für eine rund 40 Prozent höhere Pixeldichte sorgt. Ausserdem läuft das Action-Rollenspiel dann im Performance Mode mit 1440p (auf 4K hochskaliert) bei 60 Bildern pro Sekunde. Alternativ können wir auch zum Qualitätsmodus greifen, der 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde bietet.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erschien am 13. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.