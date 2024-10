Lords of the Fallen: Neue Details zum Nachfolger

Bei der Vorstellung der Quartalszahlen hat sich CI Games auch zum Nachfolger von "Lords of the Fallen" geäussert. Formal war dieser ja bereits im Juni angekündigt worden.

Demnach wird das Sequel zu "Lords of the Fallen" auf einen neuen Art Style setzen. Verbesserungen beim Gameplay und zusätzliche Spielmodi sind ebenfalls angedacht. Generell soll die Produktion noch hochwertiger sein. Der Titel ist bereits jetzt in der vollen Entwicklungsphase und soll nach wie vor im Jahr 2026 erscheinen.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erschien am 13. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.