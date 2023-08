Entwickler Hexworks stimmt uns mit frischem Gameplay weiter auf "Lords of the Fallen" ein. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Konkret zeigt man uns hier die ersten 13 Minuten aus "Lords of the Fallen". Primär werden wir in diesem Zeitraum mit der Steuerung des Action-Rollenspiels vertraut gemacht.

"Lords of the Fallen" erscheint am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.