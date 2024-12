Lords of the Fallen: Nachfolger in Vollproduktion

Bei CI Games befindet sich der Nachfolger von "Lords of the Fallen" bereits in Vollproduktion. Das wurde jetzt von offizieller Seite aus bestätigt.

So schreibt CEO Marek Tyminsk bei X (ehemals Twitter), dass das Sequel zu "Lords of the Fallen" in Vollproduktion ist. Demnach werkeln rund 200 Personen Vollzeit an dem Spiel, sowohl interne Mitarbeiter als auch externe Partner. Auf den Game Awards habe man kürzlich nur noch keinen Trailer gezeigt, weil das Marketing erst im nächsten Jahr beginnen soll.

Wir schlüpfen in "Lords of the Fallen" in die Rolle eines sogenannten „Dark Crusaders“ und kämpfen uns sowohl durch die Welt der Lebenden als auch durch die der Toten, um die Wiederauferstehung des Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können wir aus sieben Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und unser Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

"Lords of the Fallen" erschien am 13. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.