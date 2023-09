Lords of the Fallen: Neues Gameplay-Video

Hexworks stellte auf der gamescom 2023 in einer exklusiven Präsentation frisches Gameplay zu "Lords of the Fallen" vor. Neues Material zum Areal "Fitzroy Gorge" ist nun auf YouTube öffentlich zugänglich.

Neben dem neuen Abschnitt der Spielwelt zeigt das 17-minütige Gameplay-Video auch den Kampf gegen den Bossgegner Lightreaper und seine geflügelte dreiköpfige Bestie.

"Lords of the Fallen" erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und stellt einen kompletten Reboot des Franchise dar.*