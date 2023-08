Studioleiter Saul Gascon hat sich zum Umfang von "Lords of the Fallen" geäussert. Ausserdem wurde bestätigt, dass ein New Game Plus Modus an Bord sein wird.

Konkret verriet Gascon gegenüber MP1ST.com, dass erfahrene Spieler rund 25 Stunden mit "Lords of the Fallen" beschäftigt sein werden. Neulinge sollten etwa fünf Stunden mehr einplanen.

"Lords of the Fallen" ist ab 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.