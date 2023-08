Zwei Grafik-Modi für Lords of the Fallen

Erst gestern haben wir an dieser Stelle über den Umfang von "Lords of the Fallen" berichtet. Heute erfahren wir, dass das Action-Rollenspiel zwei Grafik-Modi bieten wird.

So ist laut Saul Gascon, Studioleiter von Entwickler Hexworks, zunächst einmal ein Performance Mode in "Lords of the Fallen" vorhanden. Dieser bietet hochskalierte 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Alternativ können wir uns für einen Quality Mode entscheiden, der, ebenfalls hochskalierte, 1440p bei 30 Bildern pro Sekunde schafft. Eine Option für 4K-Darstellung ist dagegen nicht angedacht.

"Lords of the Fallen" ist ab 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.