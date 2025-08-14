Lords of the Fallen 2 auf der gamescom Opening Night Live

Mittlerweile wurde offiziell bestätigt, dass auch "Lords of the Fallen 2" bei der gamescom Opening Night Live vertreten sein wird. Erst gestern haben wir erfahren, dass es in diesem Rahmen neue Einblicke in "Resident Evil Requiem" geben wird.

Diese Information verdanken wir Marek Tyminski, der aktuell CEO bei CI Games ist. Er teilte bei X (ehemals Twitter) nämlich einen Tweet von Moderator Geoff Keighley, der auf die Teilnahme von "Lords of the Fallen 2" bei der gamescom Opening Night Live hinweist. Was genau gezeigt wird, ist noch unbekannt, wir tippen aber mal auf einen generellen Überblick, was von dem Spiel zu erwarten ist.

Richtig handfeste Informationen zu "Lords of the Fallen 2" sind bislang nämlich noch Mangelware. Marketing Director Ryan Hill sagte aber schon im Januar, dass man die Features, die bei den Spielern des ersten Teils besonders beliebt waren, im Nachfolger verdoppeln will. Zudem ist ein westlicheres Storytelling geplant.

"Lords of the Fallen 2" erscheint irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.