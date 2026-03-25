Lords of the Fallen II: Neues Entwicklervideo

Der unabhängige Entwickler CI Games hat heute eine brandneue Folge seiner fortlaufenden Entwickler-Roundtable-Reihe "Lifting the Veil" veröffentlicht, in der Details über das neu gestaltete Umbral-Reich enthüllt werden, das die Welt der kommenden Fortsetzung des Soulslikes "Lords of the Fallen II" mitprägt.

Chief Creative Officer Ryan Hill diskutiert gemeinsam mit Game Director James Lowe, Lead Systems Designer Daniel Regan und Producer Alex Harkin, wie das Team die Dual-Realm-Mechanik des Originalspiels zu "Umbral 2.0" weiterentwickelt und sich dabei weitgehend vom Feedback der Spieler zum ersten Teil inspirieren lässt. Da die Welten der Lebenden und der Toten allmählich ineinanderfliessen, wird Umbral diesmal eine weitaus aggressivere und bedrückendere Macht sein, mit einer viel grösseren Rolle bei der Gestaltung der spannenden Reise.

Diese neunte Folge von "Lifting the Veil" dauert 37 Minuten und bietet eine Fülle von neuem Alpha-Gameplay-Material zu Umbral und verdeutlicht, warum "Lords of the Fallen II" noch gewagter, mutiger und blutiger sein wird.

"Lords of the Fallen II" erscheint dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

"War Umbral einst das Reich der Toten, so ist es inzwischen zum Reich der Untoten geworden; seine ehemalige, schorfartige Kruste wurde weggerissen und gibt den Blick auf das rohe Fleisch darunter frei – eine offene Wunde, die vor neu gewonnenem Hunger brodelt."

Chief Creative Officer Ryan Hill