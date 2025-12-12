Erste Gameplay-Eindrücke aus Lords of the Fallen II

Indie-Entwicklungsstudio und Publisher CI Games hat die ersten Gameplay-Eindrücke vom Action-Rollenspiel "Lords of the Fallen II" als Teil der Game Awards (TGA) veröffentlicht. Der schonungslose neue Trailer mit einem Cover von "It’s a Sin" von der erfolgreichen Rock-Band Ghost zeigt die brutalen Soulslike-Kämpfe des Spiels gegen eine Horde furchterregender, gewaltiger Kreaturen inmitten einer sich erweiternden Welt, die sich durch ihre typischen Dual-Reiche auszeichnet.

Lords of the Fallen II, momentan in aktiver Entwicklung, ist ein neues Soulslike-Action-Rollenspiel in einem seit Ewigkeiten belagerten Reich der Menschen mit boshaften Göttern, viszeraler Magie und unnachgiebigen Verteidigern. 1.000 Jahre nach dem Niedergang des dunklen Gottes Adyr stellt sich ein einsames Königreich den Mächten des als Umbral bekannten Reichs der Toten und seines grausigen Meisters entgegen.

Dieser mit Spannung erwartete Nachfolger ist kühner, mutiger und blutiger. Ihr könnt Feinde in der Rolle des Lampenträgers mit einem brandneuen Verstümmelungsmechanismus auseinanderreissen und sie mit brandneuen Hinrichtungen in einem schnellen und flüssigen Kampfsystem zum Schweigen bringen. Ein noch grösserer Reichtum an Arten von Feinden und wahrhaft atemberaubende Bosskämpfe testen selbst die Stärksten im Einzelspieler oder beim gemeinsamen Koop-Modus mit Top-Klassen sowie beim optionalen PvP-Mehrspieler. Erlebt bei dieser ersten Gameplay-Veröffentlichung einen ersten Blick auf drei furchterregende Bosse, einschliesslich des mit Metall ummantelten ersten Hüters mit seinem in Ketten gehüllten Grossschwert, der von seinem mit Runen geschmückten Spiegel aus zuschlagende Koydreth sowie der gewaltige Drache Lingao, der sich die Kraft von Wind und Blitz zunutze macht.

"Wir freuen uns diesen ersten Gameplay-Eindruck für Lords of the Fallen II bei den TGAs präsentieren zu können. Entwurf und Entwicklung erfolgten gemäss unserer Philosophie, nach der die Spieler an erster Stelle stehen. Wir freuen uns auf die Reaktion der Community zu den schnelleren und brutaleren Kämpfen, die deutlich höhere Vielfalt an Gegnern sowie die spektakuläreren Bosskampf-Showdowns. Und das ist nur der Anfang ..."

Game Director James Lowe

"Lords of the Fallen II" wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint 2026 auf PlayStation 5,Xbox Series X|S und PC.