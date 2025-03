Auch wenn zum Spiel selbst noch relativ wenig bekannt ist, hat CI Games jetzt immerhin schonmal erste Infos zum Soundtrack von "Lords of the Fallen 2" verraten. Demnach wird dieser von einem bekannten Namen auf die Beine gestellt.

So ist Walter Mair für den Soundtrack von "Lords of the Fallen 2" verantwortlich. Er entwarf unter anderem bereits die musikalische Untermalung zu "Killzone: Mercenary", "Crash Bandicoot 4: It's About Time", "Call of Duty: Modern Warfare III" und "Viking: Battle for Asgard". Folglich müssen wir uns um diesen Aspekt des kommenden Action-Rollenspiels schonmal keine Gedanken machen.

Handfeste Informationen zu "Lords of the Fallen 2" sind bislang noch Mangelware. Marketing Director Ryan Hill sagte jedoch im Januar, dass man die Features, welche bei den Spielern des ersten Teils besonders beliebt waren, darin verdoppeln will. Ausserdem ist ein westlicheres Storytelling angedacht.

"Lords of the Fallen 2" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.