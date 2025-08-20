Lords of the Fallen 2: Erster Trailer

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live hat CI Games auch den ersten Trailer zu "Lords of the Fallen 2" präsentiert. Dies war bereits im Vorfeld angekündigt worden.

Hier werden wir über eineinhalb Minuten lang auf "Lords of the Fallen 2" eingestimmt. Dabei gibt es etwa Impressionen von der Story, der Spielwelt oder dem Kampfsystem zu sehen. Dies legt nahe, dass sich besonders Fans des Vorgängers sofort heimisch fühlen dürften, da keine grossartigen Experimente stattfnden.

Abschliessend erfahren wir noch ein ungefähres Releasefenster. "Lords of the Fallen 2" erscheint demnach i Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.