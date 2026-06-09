Lords of the Fallen II für Nintendo Switch 2 angekündigt

Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises bringt der unabhängige Entwickler CI Games das blutige Soulslike auf eine Nintendo-Plattform. In der aktuellen Nintendo Direct-Präsentation gab es blutiges Gameplay von "Lords of the Fallen II" zu sehen und der Release für Nintendo Switch 2 wurde für 2026 bestätigt.

"Lords of the Fallen II" für Nintendo Switch 2 bietet sowohl im Handheld- als auch im Docked-Modus beeindruckende Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 und strebt eine stabile Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde an. Durch den Einsatz der Nanite- und Lumen-Technologie erzielt das Spiel dank einer sorgfältigen technischen Abstimmung zwischen dem Entwicklungsteam, Epic und Nintendo Modelle mit höherer Polygonanzahl, eine vollständig dynamische globale Beleuchtung sowie weitere massgeschneiderte Optimierungen.

"Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, dass die für "Lords of the Fallen II" typische düstere Fantasy-Welt und die rasanten, brutalen Kämpfe nahtlos auf die Nintendo Switch 2 übertragen werden, und wir sind sehr zufrieden damit, wie das Spiel derzeit aussieht und sich spielt. Dies ist das erste Mal, dass Nintendo-Spieler die Reiche von Axiom und Umbral erkunden werden, und diese neuen Träger der Lampe verdienen es, das Spiel in bestmöglicher Qualität auf einer grossartigen Plattform zu erleben. Dank der Arbeit des Teams und der Unterstützung von Nintendo und Epic sind wir zuversichtlich, dass dies eine fantastische Möglichkeit sein wird, Lords of the Fallen II zu spielen.“

Game Director James Lowe

Zudem erscheint der Titel auch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.