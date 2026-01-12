Lords of the Fallen 2: CEO weist Plagiatsvorwürfe zu Elden Ring Nightreign zurück

CI Games hat sich jetzt in Person von CEO Marek Tyminski gegen Plagiatsvorwürfe gewehrt, die gegen "Lords of the Fallen 2" laut wurden. Auslöser dafür war die Präsentation des Crescent Host, welcher laut Kritikern dem Wylder aus "Elden Ring Nightreign" stark ähnele.

CEO Marek Tyminski erklärt dazu bei X (ehemals Twitter), dass besagtes Rüstungsdesign von "Lords of the Fallen 2" schon im Juli 2024 abgeschlossen und im Oktober 2024 ins Spiel integriert wurde - also vor der öffentlichen Vorstellung von "Elden Ring Nightreign". Er verweist zudem auf mögliche Überschneidungen in mittelalterlichen Fantasywelten, betont die Eigenständigkeit der Arbeiten und hebt die positive Resonanz auf frühere Designs hervor. CI Games unterstützt die internen Künstler dabei und sieht die Anschuldigungen als unbegründet an.

Bei den Game Awards im vergangenen Dezember war erstmals Gameplay aus "Lords of the Fallen 2" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Lords of the Fallen 2" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.