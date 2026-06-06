Lords of the Fallen 2 mit neuem Trailer

CI Games hat den Trailer "The Battle for Thorngar" für "Lords of the Fallen II" vorgestellt. Das Soulslike-Action-RPG erscheint im Herbst 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Ein neuer Schauplatz ist Ysiguen, ein von der asiatischen Mythologie inspiriertes Biom mit Pagodentürmen und gehörnten Kurtisanen. Es wird vom Blitzdrachen „Lingao the Souring Storm“ verteidigt.

Der Trailer zeigt zudem eine neue, auf dem Katana basierende Waffenklasse sowie eine Riege von NPCs, die euch bei eurem Kreuzzug unterstützen. Als Gegner stellen sich euch unter anderem die „Lords of Darkness“ in den Weg.

CI Games nutzt für die Fortsetzung das Feedback der Community zum Titel aus dem Jahr 2023 und Erkenntnisse aus über 70 Updates. Das Kampfsystem wurde überarbeitet und soll sich schneller und responsiver anfühlen. Es bietet:

Brutale Executions

Erweiterte Kampffähigkeiten

Zerstückelungen

Zudem verspricht das Spiel eine abwechslungsreichere Welt, ein erweitertes Gegneraufgebot mit biomspezifischen Fraktionen, dynamischere Bosskämpfe, ein überarbeitetes Umbral-Reich sowie einen Koop-Modus mit gemeinsamer Spielfortschrittsspeicherung direkt zum Start.