Lords of the Fallen 2 verschoben

Publisher CI Games und Entwickler Hexworks haben den Release von "Lords of the Fallen 2" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel mi Herbst veröffentlicht werden.

Demnach wird "Lords of the Fallen 2" nun erst im ersten Quartal 2027 erscheinen. Ein offizielles Statement zu dem Thema bietet nähere Informationen zu den Hintergründen der Release-Verzögerung:

"Im Laufe der Entwicklung haben wir eng mit dem Gameplay-Feedback-Team zusammengearbeitet, einer engagierten Gruppe erfahrener „Souls“-Veteranen innerhalb unseres Launch Creative Teams. Dank ihrer wertvollen, kontinuierlichen Beiträge in Verbindung mit der Vision des Teams konnten wir bedeutende Möglichkeiten identifizieren, das Gesamterlebnis weiter zu verfeinern und zu stärken. Diese Verbesserungen werden von zusätzlicher Zeit für Integration, Iteration und Feinschliff profitieren, sodass das Team zum Start die höchstmögliche Qualität liefern kann. Durch diesen aktualisierten Veröffentlichungszeitraum wird „Lords of the Fallen II“ zudem strategisch ausserhalb der hart umkämpften Weihnachtssaison positioniert, wodurch sichergestellt wird, dass das Spiel die gebührende Aufmerksamkeit erhält, die es verdient. Das Team ist nach wie vor voller Energie aufgrund der starken Resonanz auf unsere jüngsten Enthüllungen und konzentriert sich voll und ganz darauf, ein herausragendes Dark-Fantasy-Action-RPG und einen würdigen Nachfolger der „Lords of the Fallen“-Reihe zu liefern. Wir sind dankbar für die anhaltende Begeisterung, das Feedback und die Unterstützung unserer Community und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten mit euch zu teilen."

"Lords of the Fallen 2" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung.