Lorelei and the Laser Eyes & Sayonara Wild Hearts auch für Switch 2

Annapurna Interactive hat Umsetzungen von "Lorelei and the Laser Eyes" und "Sayonara Wild Hearts" für Switch 2 in Aussicht gestellt. Ein ungefähres Releasefenster dafür gibt es bereits.

Demnach werden sowohl "Lorelei and the Laser Eyes" als auch "Sayonara Wild Hearts" irgendwann Anfang nächsten Jahres auch für Switch 2 verfügbar sein. Ein genauer Releasetermin für die beiden Portierungen wird natürlich in absehbarer Zeit noch folgen.

Unklar ist noch, ob es bei den Switch-2-Umsetzungen von "Lorelei and the Laser Eyes" und "Sayonara Wild Hearts" irgendwelche technischen oder inhaltlichen Unterschiede geben wird. Erfahrungsgemäss gehen wir von einer originalgetreuen Portierung aus. Ebenfalls noch nicht bestätigt wurde eine eventuelle Upgrade-Möglichkeit für Inhaber der Switch-Version.

"Lorelei and the Laser Eyes" und "Sayonara Wild Hearts" sind bereits für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich. Letzterer Titel wurde zusätzlich noch für die Xbox One veröffentlicht.