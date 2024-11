Lorelei and the Laser Eyes auch für PS4 & PS5

Entwickler Simogo kündigt "Lorelei and the Laser Eyes" auch für PS4 und PS5 an. Der Release der Umsetzungen ist dabei gar nicht weit entfernt.

So erscheint "Lorelei and the Laser Eyes" schon am 3. Dezember auch für PS4 und PS5 erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

"Lorelei and the Laser Eyes" stammt vom Team hinter "Sayonara Wild Hearts". Die Heldin dieses nicht-linearen Rätselspiels wird in ein altes, labyrinthisches Hotel irgendwo in Mitteleuropa gelockt, wo sie es mit zunehmend albtraumhaften, surrealen Trugbildern zu tun bekommt. In dem Third-Person-Abenteuer gilt es, mehr als 100 Rätsel zu lösen, deren Mechanismen und Perspektiven ständig wechseln. Jedes geknackte Rätsel bringt die Spieler der Enthüllung eines grossen Geheimnisses näher.

"Lorelei and the Laser Eyes" erschien bereits am 16. Mai für Switch und den PC.