Lost Ark: Aktuelle Roadmap

Amazon Games hat die Roadmap für "Lost Ark" für September und Oktober angepasst und neue Inhalte hinzugefügt, sodass ihr euch auf einige der grössten Updates des Jahres freuen können.

So könnt ihr euch ab dem 11. September in den 16-Mann-Behemoth-Raid stürzen. In diesem Raid gegen einen gigantischen Drachen gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungsmöglichkeiten, aber dafür winken Gold, Materialien für die Waffentranszendenz und Verstärkungsmaterialien. Der Raid wird früher als ursprünglich geplant eingeführt und das erforderliche Level auf 1620 heruntergesetzt, damit ihr ihn nutzen könnt, um euch auf Klasse 4 vorzubereiten. Bis Oktober werden im Raid Klasse 3-Materialien gedroppt, danach wird er ans Balancing des nächsten grossen Updates angepasst.

Klasse 4, das nächste grosse "Lost Ark"-Update, erscheint am 9. Oktober. An diesem Tag wird der Behemoth-Raid auf Level 1640 angehoben und die Belohnungen werden auf Level 4-Materialien umgestellt. Klasse 4 wird "Lost Ark" stark verändern; um Spieler auf den neusten Stand zu bringen, werden "Ignite Server" eingeführt. Das ist nicht alles, denn am 23. Oktober erscheint zudem der neue Aegir-Raid. Dort treten Spieler in zwei Portalen gegen alte und neue Feinde an und werden bei Erfolg mit antiker Ausrüstung der Klasse 4 belohnt.