Lost Arks riesiges neues Update

Starthilfe-Server – Jede Region erhält einen Starthilfe-Server mit dem Ziel, eine Verstärkungsgruppe möglichst schnell mit Ausrüstung, Fähigkeiten und Wissen auszustatten, um dem Kampf gegen Kazeros beizutreten. Die Starthilfe-Server bringen den Spielern die Grundlagen von "Lost Ark" in einer besonderen Umgebung bei, wodurch sie schnell die wichtigsten Systeme kennenlernen. Die Spieler starten ihre Reise in Voldis, so als ob sie die Voldis Weltquest bereits abgeschlossen hätten, und folgen einem angepassten Abenteuer, das als besonderes Bootcamp dient. Die Server sind sieben Wochen aktiv.