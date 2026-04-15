Lost Ark: Neues Update

Das April-Update für "Lost Ark" ist live und bringt frische Inhalte nach Arkesia. Da die Siegel uralter Kreaturen nach dem Sieg über Kazeros geschwächt sind, müsst ihr euch im neuen Shadow Raid gegen die erste dieser Bedrohungen beweisen: Serca, die Hexe des Chaos.

Die Highlights

Shadow Raid – Serca: Ihr könnt gegen die Hexe des Schmerzes in den Schwierigkeitsgraden Normal, Hart und Albtraum antreten.

Ihr könnt gegen die Hexe des Schmerzes in den Schwierigkeitsgraden Normal, Hart und Albtraum antreten. Neue Ausrüstung: Durch das Update könnt ihr euer Item-Level steigern. In den schwierigsten Herausforderungen sind Gegenstände mit einem Level von bis zu 1800 möglich.

Durch das Update könnt ihr euer Item-Level steigern. In den schwierigsten Herausforderungen sind Gegenstände mit einem Level von bis zu 1800 möglich. Brawl-System: In Kämpfen gegen die Hexe gibt es nun eine Brawl-Stage. Hier müsst ihr euren Schaden maximieren, Angriffe koordinieren und bestimmte Bedingungen erfüllen.

In Kämpfen gegen die Hexe gibt es nun eine Brawl-Stage. Hier müsst ihr euren Schaden maximieren, Angriffe koordinieren und bestimmte Bedingungen erfüllen. Resurrection Counter: In Shadow Raids teilt ihr euch nun einen gemeinsamen Pool an Wiederbelebungen mit eurer Gruppe. Die Anzahl der verfügbaren Versuche hängt vom Schwierigkeitsgrad ab und wird beim Betreten des Dungeons zurückgesetzt.

In Shadow Raids teilt ihr euch nun einen gemeinsamen Pool an Wiederbelebungen mit eurer Gruppe. Die Anzahl der verfügbaren Versuche hängt vom Schwierigkeitsgrad ab und wird beim Betreten des Dungeons zurückgesetzt. Belohnungen: Wenn ihr den neuen Raid in der ersten Woche (bis zum 22. April) im Albtraum-Modus schafft, erhaltet ihr den Titel "Doloris". Zudem gibt es drei neue Besen-Reittiere über den Albtraum-Modus und die dazugehörige Beute-Auktion.

Zusätzlich bietet der April-Patch weitere Events und Belohnungen, die ihr ab sofort im Spiel entdecken könnt. Eine Übersicht aller Neuerungen findet ihr auf der offiziellen Webseite von Lost Ark.