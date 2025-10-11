Lost Eidolons: Veil of the Witch für PC und Konsolen verfügbar

Publisher Kakao Games und Ocean Drive Studio haben ihr Roguelike-RPG "Lost Eidolons: Veil of the Witch" veröffentlicht. Uns erwarten rundenbasierte Strategie-Kämpfe in einer düsteren Fantasie-Welt auf den Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S – wo noch eine Demo zur Verfügung steht – und Nintendo Switch. In einem Trailer stellt sich "Lost Eidolons: Veil of the Witch" vor:

"Aus der Welt von „Lost Eidolons“ kommt ein taktisches Roguelite-RPG, in dem der Tod nur der Anfang ist.

Als du Schiffbruch erleidest und mit dem Tod ringst, gewährt dir eine mysteriöse Hexe eine zweite Chance. Doch diese Chance hat ihren Preis … Du musst ihr Champion werden und ihre Feinde besiegen.

Als du auf einer von Untoten überlaufenen Insel aufwachst, kannst du dich an nichts erinnern. Dir bleibt nichts anderes übrig, als dich voranzukämpfen und dem Wunsch der Hexe Folge zu leisten.

TAKTISCHE, RUNDENBASIERTE KÄMPFE

Stürze dich in herausfordernde, rasterbasierte Kämpfe, in denen jeder Zug und jede Kombo höchste Präzision erfordern. Mach dir die Elemente zunutze, um das Schlachtfeld zu manipulieren. Elektrisiere durchnässte Feinde und setze entzündliches Terrain in Brand – nutze jede Gelegenheit zu deinem Vorteil. Sei dir der Rüstung deines Gegners gewahr und greife mit der richtigen Waffe an, um sie zu brechen und ihn zu schwächen. Kombiniere Fertigkeiten zu mächtigen Synergien und kontrolliere das Kampfgeschehen oder werde von deinen Feinden überlistet und vernichtet.

FORMIERE DEINE GRUPPE

Rekrutiere Verbündete und bilde aus neun vielseitigen Charakteren einen Trupp aus fünf Kämpfern. Jeder einzelne verbindet mehrere Kampffunktionen mit einzigartigen Fertigkeiten, Waffensets und Persönlichkeiten. Durch Stufenaufstiege kannst du mehr als 200 Fertigkeiten erlernen und verbessern. Forme tödliche Teamaufstellungen und unschlagbare Builds. Experimentiere in jeder Runde mit verschiedenen Trupps und Strategien, um das Schlachtfeld auf immer neue Weisen zu dominieren.

EINE REISE DES WANDELS

Kein Lauf ist wie der andere. Beschreite auf einer verwinkelten Karte voller zufälliger Ereignisse, versteckter Belohnungen und gefährlicher Begegnungen deinen eigenen Weg. Jeder Schritt auf den sich verzweigenden Pfaden der Insel eröffnet neue Möglichkeiten, die deine gesamte Strategie verändern können. Plane deinen Weg sorgfältig, aber sei bereit, dich anzupassen. Manche Entscheidungen können zu mächtigen Belohnungen führen, während andere ungeplante Begegnungen mit sich bringen. Gehe Risiken ein, sichere dir deine Beute und passe deine Strategie an, um dich für das Bevorstehende zu wappnen.

ROGUELITE-FORTSCHRITT

Scheitern ist nicht das Ende, sondern Teil des Weges. Jeder Tod bereitet dich besser auf die Kämpfe vor, die vor dir liegen. Gib deine Belohnungen im Basislager aus, um deine Werte dauerhaft zu verbessern. Befördere Charaktere, um coole neue Fertigkeiten freizuschalten. Vertiefe deine Bindung mit Verbündeten, um ihre Vergangenheit zu entdecken und dir mehr taktische Vorteile auf dem Schlachtfeld zu sichern. Wenn du bereit bist, stürze dich wieder in den Kampf und schaffe es weiter als je zuvor.

WAS IM VERBORGENEN LIEGT

Sobald du eine Expedition erfolgreich abgeschlossen hast, beginnt die eigentliche Herausforderung. Kehre aufs Schlachtfeld zurück, um versteckte Hinweise zu finden und die Geheimnisse deiner mysteriösen Schutzherrin zu lüften. Tritt gegen mächtige Gegner an und lüfte die Wahrheit hinter dem Fluch der Insel. Und wenn du richtig mutig bist, probiere den Prüfungsmodus aus: eine riskante Herausforderung mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden und coolen Belohnungen, die deinen Verstand bis an seine Grenzen bringen."