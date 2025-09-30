Lost in Fantaland: Oktober-Termin für PlayStation & Switch

Publisher Game Source Entertainment und Entwickler Supernature Games haben einen Releasetermin für "Lost in Fantaland" auf PlayStation und Switch verkündet. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret ist "Lost in Fantaland" ab 9. Oktober auch für PS4, PS5 und Switch erhältlich. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht. Über eventuelle Unterschiede zu den anderen Fassungen oder Exklusivinhalte ist nichts bekannt, weswegen mit einer 1:1-Portierung zu rechnen ist.

"Lost in Fantaland" war bereits im Januar 2024 offiziell angekündigt worden. Damals stimmte uns ein erster Trailer auf den Deckbuilding-Titel mit rundenbasierten Taktiken auf einem 8x8-Schachbrett ein.

"Lost in Fantaland" startete am 26. September 2022 auf dem PC in den Early Access. Die Vollversion erschien genau zwei Jahre später. iOS und Android wurden vor etwa drei Monaten bedient.