Lost in Random: The Eternal Die angekündigt

Bereit, etwas Neues zu wagen? Thunderful hat bekannt gegeben, dass "Lost in Random: The Eternal Die", die Fortsetzung des beliebten Titels "Lost in Random", im nächsten Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. "Lost in Random" ist ein Rogue-Lite-Actionspiel. "The Eternal Die" das nächste Kapitel im unheimlichen und verdrehten "Lost in Random“-Universum, in dem die Spieler als Königin des Zufalls durch neue, fesselnde und wunderschön gestaltete Welten, packende isometrische Kämpfe und farbenfrohe Kreaturen an jeder Ecke reisen.

In "Lost in Random: The Eternal Die" sind Aleksandra, früher bekannt als die Königin, und ihr Begleiter Fortune im Inneren des Ewigen Würfels gefangen, wo ein böser Geschichtenerzähler ihr letztes Kapitel plant. Ihr kämpft euch durch einen zufällig generierte Level kämpft, um einen Schatz zu erbeuten. Ihr müsst euren Verstand und eure treuen Würfelbegleiter einsetzen, um diesem lebendigen Labyrinth zu entkommen, in dem das Böse und der Zufall regiert.