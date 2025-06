Lost in Random: The Eternal Die steht vor dem Release

Das von Stormteller Games entwickelte und von Thunderful Games veröffentlichte "Lost in Random: The Eternal Die" erscheint am 17. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S inklusive Game Pass, Nintendo Switch und PC. Die Gelegenheit möchten wir nutzen, um auf das rasante Hack and Slash-Roguelite einzustimmen. Hier seht ihr einen Trailer und ein einführendes Video in die Lore der Welt von "Random".

Über Lost in Random: The Eternal Die

ZUFALL VERSUS KÖNNEN

"In „Lost in Random – The Eternal Die“ verschmelzen dynamische Echtzeit-Action, taktischer Kampf und riskante Würfelwürfe mit grosser Wirkung zu packenden Kämpfen.

Erlebe als Königin Aleksandra, der ehemaligen gerechten Herrscherin von Zufall, eine eigenständige Geschichte, in der sich alles um Rache und Vergebung dreht.

Kämpfe mit einem Arsenal aus vier einzigartigen Waffen, entfessele mächtige Fähigkeiten auf Spielkartenbasis, beherrsche elementare Relikte und wirf deine treue Würfelfreundin Fortunia, damit der Würfelwurf das Blatt zu deinen Gunsten wendet. Oder setze alles bei einem Würfelspiel ein. Beim richtigen Wurf warten unglaubliche Belohnungen auf dich … und beim falschen die schlimmsten Konsequenzen.

Selbst der Tod ist nicht das Ende. Kehre zur Zuflucht zurück, um neue Waffen freizuschalten, neue mächtige Verbesserungen zu kaufen und Aufträge von deinen Verbündeten anzunehmen und für den nächsten Run gerüstet zu sein.

DÜSTERE FANTASY ERWACHT ZUM LEBEN

Erkunde vier dynamische Biome voller Gefahren, Geheimnisse und unvorhersehbarer Herausforderungen. Tauche ein in eine gespenstische Welt der düsteren Launen, lebendigen Landschaften und zauberhaft atmosphärischen Musik.

Mit verschiedenen Enden und einer Reihe schrulliger voll vertonter Charaktere lädt dich The Eternal Die erneut in die Welt des Zufalls ein, um wieder ein unvergessliches Kapitel aufzuschlagen.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN