Neuer Termin für The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology

Publisher Soma Games hat "The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology" erneut verschoben. Eigentlich sollte das storybasierte Action-Adventure am 30. Januar erscheinen.

Neuer Releasetermin für "The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology" ist nun der 20. Februar. In einem offiziellen Statement gibt man taktische Gründe und den Wunsch nach einem neuen Releasefenster als Grund für die Verzögerung an.

Bei „The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology“ handelt es sich um ein lineares Action-Adventure, das sich über drei Akte erstreckt. Der Spieler schlüpft darin entweder in die Rolle von Sophia oder Liam. Die beiden jungen Mäuse müssen ihr Zuhause vor skrupellosen Piraten retten.

"The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung und war im Oktober des vergangenen Jahres offiziell vorgestellt worden.