The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology angekündigt

Forthright Entertainment kündigt "The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen begleitenden Trailer hat man auch im Gepäck.

Bei „The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology“ handelt es sich um ein lineares Action-Adventure, das sich über drei Akte erstreckt. Der Spieler schlüpft darin entweder in die Rolle von Sophia oder Liam. Die beiden jungen Mäuse müssen ihr Zuhause vor skrupellosen Piraten retten.

Einen Releasetermin für "The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology" gibt es auch schon. Demnach ist das Action-Adventure ab 1. Dezember für die eingangs erwähnten Plattformen erhältlich.