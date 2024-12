Frischer Trailer zu Lost Records: Bloom & Rage

Don't Nod hat einen weiteren Trailer zu "Lost Records: Bloom & Rage" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "Lost Records: Bloom & Rage" trägt den Titel "The Abyss und ist etwas mehr als eine Minute lang. Er bietet überwiegend düstere Einblicke in das Adventure und stimmt uns weiter darauf ein.

In "Lost Records: Bloom & Rage" filmen wir unseren letzten Sommer in Velvet Cove, indem wir in die Rolle von Swann schlüpfen, einem schrägen, introvertierten Mädchen, das nichts lieber tut, als das reale Leben durch die Linse ihres treuen Camcorders einzufangen. Wir lernen dabei unter anderem die rebellische Draufgängerin Nora, die besonnene Anführerin Autumn und die geheimnisvolle und willensstarke Kat kennen.

"Lost Records: Bloom & Rage" erscheint am 18. Februar 2025 und am 18. März 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.