Don't Nod hat Gameplay aus "Lost Records: Bloom & Rage" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen - vor allem, wenn ihr eventuell mit einem Kauf des Adventures liebäugelt.

Hier gibt es nämlich die ersten 30 Minuten des ersten Tapes von "Lost Records: Bloom & Rage" zu sehen. Darin werden wir in die Story eingeführt, bekommen die grundlegenden Spielmechaniken demonstriert und lernen die zentralen Charaktere kennen.

In "Lost Records: Bloom & Rage" filmen wir unseren letzten Sommer in Velvet Cove, indem wir in die Rolle von Swann schlüpfen, einem schrägen, introvertierten Mädchen, das nichts lieber tut, als das reale Leben durch die Linse ihres treuen Camcorders einzufangen. Wir lernen dabei unter anderem die rebellische Draufgängerin Nora, die besonnene Anführerin Autumn und die geheimnisvolle und willensstarke Kat kennen.

Tape 1 von "Lost Records: Bloom & Rage" ist seit vorgestern für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Tape 2 folgt am 15. April.