Neuer Trailer zu Lost Records: Bloom & Rage

Dont' Nod, denen wir etwa die "Life is Strange"-Reihe verdanken, hat einen neuen Trailer zu "Lost Records: Bloom & Rage" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Untermalt von einer sehr atmosphärischen Musik werden uns hier nämlich knapp eineinhalb Minuten lang in VHS-Optik neue Einblicke in die Story von "Lost Records: Bloom & Rage" geboten. Was dabei mit viel Teenager-Romantik beginnt, endet mit einem interessanten Twist, der für das finale Adventure höchst interessant sein könnte. Lassen wir uns mal überraschen.

In "Lost Records: Bloom & Rage" filmen wir unseren letzten Sommer in Velvet Cove, indem wir in die Rolle von Swann schlüpfen, einem schrägen, introvertierten Mädchen, das nichts lieber tut, als das reale Leben durch die Linse ihres treuen Camcorders einzufangen. Wir lernen dabei unter anderem die rebellische Draufgängerin Nora, die besonnene Anführerin Autumn und die geheimnisvolle und willensstarke Kat kennen.

"Lost Records: Bloom & Rage" erscheint Ende des Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.